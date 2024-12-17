شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية فى مصر يكرم علا الشافعى بختام مؤتمر كلية الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور محمود هاشم رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية فى مصر، الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 وذلك على هامش مشاركتها فى جلسة المؤتمر الأول لكلية الإعلام جامعة إيست لندن بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء ذلك فى ختام مؤتمر كلية الإعلام جامعة إيست لندن فرع القاهرة بمقر الجامعات الأوروبية بالعاصمة الإدارة المنعقد بعنوان "تعزيز التحقق من الحقائق في غرف الأخبار: الأدوات والتقنيات وأفضل الممارسات"، تحت رعاية وحضور الدكتور محمود هاشم عبد القدير، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر.

وقالت الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير ”الخليج 365” وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الوضع الآن شديد الصعوبة وبالغ التعقيد فى مجال العمل الصحفى بسبب كثرة الشائعات وتعدد منصات التواصل الإجتماعى، وكثرة الحسابات الوهمية والصفحات الوهمية التى كانت تحمل أسماء ثم يتم استخدام تلك الصفحات فى ترويج الشائعات واستهداف الدولة.

وأكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، أن الخليج 365 يشهد يوميا تدفق كم كبير من الأخبار ومنذ نشأة الخليج 365 وهو ينافس الوكالات ولدينا سرعة فى كتابة الخبر ونشره نتيجة للمهارات لدى الصحفيين بالجريدة مؤكدة على أهمية التدقيق فى الخبر قبل النشر من خلال عدة محاور فى مقدمتها الصحفى صاحب الخبر وصحفيون الخليج 365 لديهم تنوع مصادر يمكنهم من الوصول سريعا للمعلومة والتأكد منها فضلا عن التحقق من كافة الصور المتداولة للتأكد من صحتها.

وذكرت رئيس تحرير الخليج 365، أن التأكد من الخبر فيل نشره فى الخليج 365 فى غاية الأهمية ونعمل على تأصيل العمل الصحفى وفى حين أن السبق والسرعة مهم فى نشر الأخبار ولكن المهنية والمصداقية فى غاية الأهمية لأنه غير مقبول نشر خبر وفاة فنان أو شخصية عامة على سبيل المثال دون التحقق من المعلومة من أكثر من مصدر قبل النشر، مشددة على ضرورة

وأشارت الكاتبة الصحفية علا الشافعى إلى أن بعض المواقع الصحفية دخلت فى سباق مع منصات السوشيال ميديا وهى صفحات مليونية وهو ما يتطلب العودة سريعا لتأصيل الخبر والتحقق منه فى أكثر من جهة قبل النشر أمام الجمهور ، وهذا ما يميز العمل الصحفى عن مواقع التواصل الإجتماعى، فى ظل وجود شح فى بعض المعلومات نحتاج لتدفق المعلومات والتدقيق فيها بشكل أسرع.

ووجهت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، كلمة لطلاب كلية الإعلام بجامعة إيست لندن بالعاصمة الإدارية الجديدة، كل طالب مشروع نفسه وسط هذا الطوفان الكبير، ويجب أن يكون دارس الإعلام على وعى بقضايا المجتمع والتحديات التى تواجه الدولة والحدود الجغرافية للدولة المصرية والاحداث الدائرة بالمجتمع والاعتماد على الحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة لضمان أن تكون معلومات مدققة وغير مضللة.

ولفتت الكاتبة الصحفية علا الشافعى، أنه لا يوجد إعلام حيادى على مستوى كل الدول و فى القنوات الأجنبية يتم تسخيرها والتوجيه لصالح تنفيذ أجندات معينة وخدمة المخططات الكبرى لبعض الكيانات والدول، ويجب أن يكون الانتماء بناء على القناعات الشخصية والضمير المهنى لكم.



تكريم الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 بختام مؤتمر كلية الإعلام



تكريم الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365



جانب من التكريم