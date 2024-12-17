شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضى بمسار محور شمال الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قرار الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بنزع ملكية الأراضي والعقارات المبينة تفصيلا بالكشوف المرفقة الواردة من مديرية المساحة بالأقصر نواحى الزينية ، الكرنك الجديدة ، المدامود ، منشأة العماري ، القرنة في نطاق محافظة الأقصر، والتي تعذر توقيع أصحابها أو ذوى الشأن على النماذج الخاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 563 لسنة 2022 المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1791 لسنة 2022، باعتبار مشروع إنشاء محور شمال الأقصر على النيل في نطاق محافظة الأقصر من أعمال المنفعة العامة .

كما نشرت الجريدة فى نفس العدد الصادر اليوم، قرار الفريق كامل الوزير، جاء فيه: تنقل تبعية طريق بني مزار (محافظة المنيا) البويطي (محافظة الجيزة) بطول 196 كيلو متر من جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى .

يذكر أن مشروع محور شمال الأقصر يتكون من طريق مزدوج بطول 18.750 كم وبعدد 3 حارات مرورية بكل اتجاه بعرض 28.8 متر لكل اتجاه بإجمالى حوالى 57.6 متر، يربط بين الطريق الصحراوى الشرقى وطريق أسوان الغربى مرورا بمطار الأقصر الدولى ومنطقة معبد الكرنك متقاطع مع الطريق الزراعى وسكة حديد قطار القاهرة أسوان ويعبر المجرى المائى لنهر النيل بعرض 650 مترًا ويهدف لربط مدينة الأقصر والمناطق الأثرية بالبر الغربى ويشتمل على 24 عمل صناعى : " 10 كبارى علوية بطول 3.445 كم و5 كبارى سطحية، إضافة إلى 5 برابخ حماية من السيول ونفق وأعمال تغطية وتوسعة الترع".