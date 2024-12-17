شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البرتقال اليوم الثلاثاء 17- 12- 2024 فى منافذ التموين والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من المواطنين، عن سعر كيلو البرتقال، اليوم الثلاثاء 17-12-2024، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، لشراء احتياجاتهم منها طوال الأسبوع.

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، البرتقال بسعر 18 جنيها للكيلو الواحد، وذلك بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة.

جدير بالذكر أن وزارة التموين ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، كانت قد أعلنت عن الاستعداد الكامل لموسم قصب السكر القادم 2025، وذلك بتشغيل جميع مصانع السكر، حيث تستهدف شراء 6 ملايين طن من محصول القصب، وأشارت الوزارة إلى أن الكميات المستهدفة من إنتاج السكر تبلغ نحو 650 ألف طن هذا العام.

كما أوضحت أنه سيتم صرف حوافز للمزارعين بواقع 50 جنيهًا للطن وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 30 طنًا، و100 جنيه للطن، وذلك للفدان الذي يزيد إنتاجه عن 40 طنًا، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى المقررة.

