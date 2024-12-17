شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بمنافذ التموين والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء 17 - 12- 2024 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة، بجانب توفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية. الطماطم 8 جنيهات.

البصل الأحمر 15 جنيها.

البصل الأبيض 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ16.5 جنيه.

- بطاطا 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ20 جنيها.

‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة بـ 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 15 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدي بـ 22 جنيها.

- ‏الفلفل الألوان بـ 60 جنيها .

- الليمون بـ 40 جنيها.

- الفاصوليا الخضراء 12 جنيها.

- البسلة 35 جنيها. الموز البلدي بـ 25 جنيها.

الرمان 37 جنيها.

الفراولة 50 جنيها.

البرتقال 18 جنيها.

الجوافة 30 جنيها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز