شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الإسعاف توجه رسالة هامة للسائقين أثناء الضباب والغيوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 12:03 م
قالت هيئة الإسعاف، إن السرعة الزائدة أثناء الضباب والغيوم خطر كبير جدا، وينبغى الحذر من ذلك.
وتابعت هيئة الإسعاف: مع قدوم فصل الشتاء وما يحمله من ضباب كثيف وظروف جوية غائمة، تزداد مخاطر الحوادث على الطرقات.
واستكملت هيئة الإسعاف: القيادة بسرعة في مثل هذه الظروف تقلل من قدرتك على التحكم بالمركبة وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث.
وقالت هيئة الإسعاف: ينبغى تذكر الآتى:
- انخفاض الرؤية يعنى الحاجة إلى تقليل السرعة.
- الحفاظ على مسافة أمان هو مفتاح تفادي الاصطدامات.
- استخدم أضواء الضباب لتوضيح الرؤية للسائقين الآخرين
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