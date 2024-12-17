شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح 17 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبل ضمن خطة إعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله بافتتاح 17 مسجدًا جديدًا يوم الجمعة القادمة 18 من جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 20 من ديسمبر 2024 م، في مختلف المحافظات، 12 مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، وخمسة مساجد صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن إلى 515 مسجدًا، من بينها 376 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و 139 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 12596 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و 215 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا.. ففي محافظة سوهاج، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن، قرية عرب الركبات - مركز ساقلتة؛ ومسجد الرحمن، قرية الطوايل الشرقية - مركز ساقلتة.

وفي مطروح، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أسامة بن زيد، قرية علوش - مطروح؛ ومسجد الزبير بن العوام، قرية سملا - مطروح؛ وإنشاء مسجد الرحمة، مدينة النجيلة - مطروح؛ وصيانة مسجد المدينة المنورة، قرية القصابة - مطروح.

وفي الشرقية، تم إحلال وتجديد مسجد محمد عطية فرحات، منشأة أبو عمر - مركز الحسينية؛ ومسجد سليمان محمد سليمان، عزبة القاضي - كفر موسى عمران - مركز الزقازيق؛ ومسجد الرحمن، كفر الشيخ عيسى - شبرا النخلة.

وفي أسوان، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب، كرم هاشم - قرية الرمادي قبلي - مركز إدفو؛ وإنشاء مسجد السيد أحمد بن إدريس، قرية العتمور قبلي - مركز كوم أمبو؛ وصيانة مسجد الشيخ البسطاوي، قرية البصيلية قبلي - مركز إدفو؛ ومسجد الصالحين، قرية البصيلية قبلي - مركز إدفو.

وفي بني سويف، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمة، قرية الحماوي - مركز بني سويف.

وفي الغربية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الإخلاص، عزبة أبو جبل - مركز قطور.

وفي أسيوط، شملت الأعمال صيانة مسجد الصوالح، الطامية - دير القصير - القوصية؛ ومسجد عمر بن الخطاب ،آل خليفة - بني رافع - منفلوط.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير دور العبادة وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًا وروحيًا وفكريًا.