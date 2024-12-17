شكرا لقرائتكم خبر عن سعر زيت الطعام بأسواق اليوم الواحد.. لتر الخليط بـ64 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

تطرح أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة، مختلف أنواع السلع الغذائية الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية قائمة أسعار زيت الطعام بأسواق اليوم الواحد في الجيزة.

- زيت الخليط زنة 900 مللي بـ57 جنيهًا.

- زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا.

- زيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه.

- زيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

تعد مبادرة سوق اليوم الواحد جزءًا من الجهود الحكومية، التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، إذ يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

ويوفر سوق اليوم الواحد، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضراوات والفواكه، بأسعار مناسبة، وذلك من خلال تقليل حلقات التداول الوسيطة ووصول المنتجات مباشرة إلى المستهلكين.