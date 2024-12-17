شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الشراء الموحد: نستهدف الاكتفاء الذاتى من الأنسولين فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة العامة للشراء الموحد، خلال احتفالية إطلاق أول دفعة من الأنسولين العالمى المنتج فى مصر: "أشكر كلا الشركتين اللتين قامتا بإنتاج الأنسولين فى مصر".

وأوضح، أن الشركات العالمية منحت ثقتها بـ الشركة المصرية لإنتاج الأنسولين فى مصر، وهى لا تهدف توفير الأنسولين فى مصر فقط بل سيتم تصديره لكافة أفريقيا، مضيفا أن مركز السيطرة على الأمراض تعاون مع مصر فى هذا المجال.

من جانبه، قال الدكتور رمضان أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة فى ليبيا، إن "اليوم فى هذا الحدث العظيم يسعدنى أن أكون معكم فى هذا الإنجاز الكبير، وهذا الإنجاز ليس لمصر فقط، ولكن لكل قارة أفريقيا، ولذلك نتعاون لمواجهة كل العقبات الدوائية"، موضحا أن جميع الدول العربية تعانى من عجز فى الأدوية والمستلزمات الطبية، ويتم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، ونهنىء الشركتين لإنتاج عقار الأنسولين وهو إنجاز لكل الدول العربية والأفريقية، ونؤكد أننا سنكون متعاونين معكم لكل ما تنتجه الشركات من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى.

وأوضح، أنه من خلال الإمداد الطبى سيكون إنتاج الأنسولين متوافر فى ليبيا، وكل الدول العربية والأفريقية، وهم فى حاجة ماسة إلى مثل هذه الأدوية الحيوية المنتجة محليا.