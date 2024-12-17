شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى بسانت كاترين تسجل درجة واحدة اليوم الثلاثاء 17-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بمعرفة حالة الطقس نهارًا وليلًا ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وذلك بعد إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها للأحوال الجوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم، على النحو التالي:

- درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 10 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 10 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى بنها الصغرى 12 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 12 العظمى 22.

- درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 11 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 11 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 10 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 07 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى العريش الصغرى 11 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى رفح الصغرى 10 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى نخل الصغرى 01 العظمى 18.

- درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 01 والعظمى 15.

- درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 21.

- درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 10 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 08 والعظمى 19.

- درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 06 والعظمى 20.

- درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 14 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 20 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 07 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 22.

- درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 06 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 23.

- درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 24.

- درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 26.

- درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 09 والعظمى 25.

- درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 14 والعظمى 26.

ووفقًا للحسابات الفلكية، يبدأ فصل الشتاء رسميًا، السبت 21 ديسمبر، ويستمر 88 يومًا و23 ساعة، إذ بدأ فصل الصيف الخميس 20 يونيه 2024 وانتهى السبت 21 سبتمبر، وبعدها بدأ فصل الخريف الأحد 22 سبتمبر وطوله 89 يومًا و20 ساعة.

ويحدث الانقلاب الشتوي يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس ، ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة ، لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس ، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الأربعة.