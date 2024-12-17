شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة لمدة أسبوع من الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشف التحديث الأخير لخريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع، من الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 حتى الأحد المقبل، حيث جاءت التوقعات عن حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الأسبوع على النحو التالي:

الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

- حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

- الظواهر الجوية:

-شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. - نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

الأربعاء 18 ديسمبر 2024

- حالة الطقس نهارًا: طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

- الظواهر الجوية:

-شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

الخميس 19 ديسمبر 2024

- حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

- الظواهر الجوية:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

- درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات.

الجمعة 20 ديسمبر 2024

- حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

- الظواهر الجوية:

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

- درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

- الوجه البحري: العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 19 درجة والصغرى 05 درجات.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات.

السبت 21 ديسمبر 2024

- حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

- الظواهر الجوية:

-نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجات. - السواحل الشمالية الغربية: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات. - جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 21 درجة والصغرى 05 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات.

الأحد 22 ديسمبر 2024

- حالة الطقس نهارًا: طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

- حالة الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر: طقس بارد على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء.

- الظواهر الجوية:

-نشاط رياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- درجات الحرارة العظمى والصغرى:

- القاهرة الكبرى: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

- الوجه البحري: العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات. - السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات. - جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 20 درجة والصغرى 05 درجات. - جنوب الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.