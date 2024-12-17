شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يتوجه فى زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية والان مع تفاصيل الخبر

توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، يرافقه وفد من النيابة العامة، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في اجتماعي اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية لجمعية النواب العموم العرب.

كما يحضر النائب العام فعاليات ورشة العمل التي تعقد تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية"، وذلك بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية.