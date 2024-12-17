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النائب العام يتوجه فى زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية

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القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 11:58 ص

توجه النائب العام المستشار محمد شوقي، يرافقه وفد من النيابة العامة، في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في اجتماعي اللجنة التنفيذية والجمعية العمومية لجمعية النواب العموم العرب.

كما يحضر النائب العام فعاليات ورشة العمل التي تعقد تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية"، وذلك بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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