شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت جورنال: تركيا تستعد لتوغل واسع داخل سوريا والان مع تفاصيل الخبر

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن عدد من كبار المسئولين الأمريكيين، إن تركيا وجماعات مسلحة حليفة لها يعززون القوات على طول الحدود، فى إشارة مقلقة بشأن استعداد تركيا لتوغل واسع المدى فى الأراضى التي يسيطر عليها الأكراد السوريون المتحالفون مع الولايات المتحدة.

وأشار المسئولون إلى أن هذه القوات تشكل مقاتلون وأفراد كوماندوز بالزى العسكرى التركى، ومدفعية بأعداد كبيرة تتركز فى مدينة كوبانى ذات الأغلبية الكردية على الحدود الشمالية لسوريا مع تركيا.