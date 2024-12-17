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إنفوجراف.. وزارة الصحة تكشف خطوات هامة للحفاظ على صحة الأسنان

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 11:58 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من الخطوات البسيطة للحفاظ على صحة الأسنان تتضمن:

- تنظيف الأسنان مرتين في اليوم لمدة دقيقتين.

- تناول غذاء صحي متوازن مثل الفواكه، الخضار، البروتينات.

- استخدم خيط الأسنان مرة واحدة في اليوم على الأقل.

- تجنب الغذاء غير الصحي.

- احرص على شرب الكثير من الماء.

- لا تنسى شرب الحليب يوميًا.


خطوات بسيطة للحفاظ على صحة الاسنان

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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