شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. وزارة الصحة تكشف خطوات هامة للحفاظ على صحة الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من الخطوات البسيطة للحفاظ على صحة الأسنان تتضمن:

- تنظيف الأسنان مرتين في اليوم لمدة دقيقتين.

- تناول غذاء صحي متوازن مثل الفواكه، الخضار، البروتينات.

- استخدم خيط الأسنان مرة واحدة في اليوم على الأقل.

- تجنب الغذاء غير الصحي.

- احرص على شرب الكثير من الماء.

- لا تنسى شرب الحليب يوميًا.