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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. وزارة الصحة تكشف خطوات هامة للحفاظ على صحة الأسنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 11:58 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان، عن مجموعة من الخطوات البسيطة للحفاظ على صحة الأسنان تتضمن:
- تنظيف الأسنان مرتين في اليوم لمدة دقيقتين.
- تناول غذاء صحي متوازن مثل الفواكه، الخضار، البروتينات.
- استخدم خيط الأسنان مرة واحدة في اليوم على الأقل.
- تجنب الغذاء غير الصحي.
- احرص على شرب الكثير من الماء.
- لا تنسى شرب الحليب يوميًا.
خطوات بسيطة للحفاظ على صحة الاسنان
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