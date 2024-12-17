شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية لبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بمكتبه بديوان عام المحافظة وفدًا من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنطقة الشرقية برئاسة الأنبا اكليمندس أسقف منطقة ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر وجاردينيا في إطار تعزيز أواصر المحبة والتفاهم بين الجانبين.

وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك بين المحافظة والكنيسة لتعزيز جهود المشاركة المجتمعية.

وأشاد محافظ القاهرة خلال اللقاء بالدور الإيجابي الذي تلعبه الكنيسة الأرثوذكسية في دعم الجهود التنموية بالمحافظة.

كان إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، شهد احتفال جمعية الصداقة المصرية الصينية بمناسبة الذكرى ال٧٥ لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، والذكرى العاشرة لإطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين بالمتحف القومي للحضارة المصرية بحضور السفير على الحفنى نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، والسفير لياو لي تشيانج سفير الصين بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة في كلمته أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطوير مستمر في مختلف المجالات منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 30 مايو 1956، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية ، مشيرًا إلى أن احتفال اليوم يعكس متانة واستدامة العلاقات بين الجانبين لأكثر من ستة عقود.

وأضاف محافظ القاهرة أن العلاقات المصرية الصينية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تشهد مرحلة ازدهار متسارعة إلى الأمام ، حيث لا ترتكن فقط على علاقات الصداقة التاريخية التقليدية بين حضارتين عريقتين، ولكنها تتجه بشكل رئيسي نحو آفاق المستقبل الرحبة في عهد الجمهورية الجديدة، بعد أن تأسست المرحلة الحالية للتعاون الثنائي على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها عام ۲۰۱٤ دعمتها لاحقاً العديد من الزيارات التي قامت بها القيادة السياسية المصرية للصين وآخرها في مايو ۲۰۲٤ ، وقد شكلت طفرة استثنائية لتوسيع وتطوير العلاقات بين الجانبين في كافة المجالات، لاسيما تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

