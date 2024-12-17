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شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رد الجنسية المصرية لـ21 شخصا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسمالثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 11:38 ص
نشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ21 شخصا المرفق اسمائهم
صدر القرار رقم 2318 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
قرار وزير الداخلية
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