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طقس اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بارد ليلا على أغلب الأنحاء والصغرى 11 درجة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 09:32 ص

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:

حالة الطقس نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال شمال الصعيد ووسط سيناء.

الظواهر الجوية:

- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة:

 - القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.

 - الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.  

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.

 - السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.

 - جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

 - شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات.

 - جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

 

 

 

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