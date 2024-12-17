شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الثلاثاء 17-12-2024 بارد ليلا على أغلب الأنحاء والصغرى 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمدالثلاثاء، 17 ديسمبر 2024 09:32 ص
كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارًا وليلًا والظواهر الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي:حالة الطقس نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال شمال الصعيد ووسط سيناء.الظواهر الجوية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.درجات الحرارة:
- القاهرة الكبرى: العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة.
- الوجه البحري: العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات.
- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.
- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة.
- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.
- شمال الصعيد: العظمى 23 درجة والصغرى 06 درجات.
- جنوب الصعيد: العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.
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