شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يقرر إنشاء وحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية بالشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرارا بشأن وحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، لضم كافة البيانات المساحية التي تقدم لشهر العقارى بها.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 7283 لسنة 2024، والذى تضمن أن تنشأ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وحدة تسمى بوحدة الخرائط الرقمية والبيانات المكانية لمصلحة الشهر العقارى، تتبع الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى والمكينة.

على أن يلحق بهذه الوحدة العدد اللازم من الفنيين والإداريين على النحو الذى يصدر به قرار من رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق.