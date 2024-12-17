شكرا لقرائتكم خبر عن أوراق مطلوبة لتسجيل شقتك فى الشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

يقوم بعض المواطنين بالاستفسار عن طرق تسجيل شققهم وممتلكاتهم بالشهر العقاري، لضمان حقوقهم من أي نزاعات ملكية مع أخرين.

ويتم تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري التابع للنطاق الجغرافي الذي توجد فيه الوحدة، وتوجد أوراق مطلوبة للتسجيل منها..

ـ عقد بيع للوحدة "ابتدائي أو نهائي".

ـ صورة بطاقة الرقم القومي للبائع او المشتري.

ـ صورة إيصال مرافق باسم صاحب الوحدة.

ـ إيصال تسجيل عقد بيع عقار من مجلس المدينة.

ــ بيان بمساحة الوحدة السكنية.

ــ ملء استمارة بتفاصيل الوحدة وعنوانها.