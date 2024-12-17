شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر الطلاب وأولياء أمور طلبة الصف الثالث الاعدادي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، وتعمل مديريات التربية والتعليم على اعتماد الجداول بعد انتهاء وضع وترتيب المواد الدراسية بها، حيث تستهدف المواد الدراسية منها اللغة العربية واللغة الانجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم، ويعتبر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، موحد على مستوى كل مديرية بحيث يؤدى طلاب كل محافظة الامتحان حسب توزيع المواد بالجدول.

وتعتمد المديريات التعليمية جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتعقد امتحانات للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2025 بواقع 140 درجة النهاية الكبرى للترم الاول فقط و140 درجة للترم الثانى بواقع 280 درجة للفصلين الدراسيين.

ووجهت الوزارة بأن تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم 18/ 1/ 2025 وتنتهي في 23/ 1/2025، ويتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية، وتعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونا.