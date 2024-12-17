شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن موعد عقد مقابلات المرشحين لامتحانات الدبلومات 2025 والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، موضحة أنه في ضوء موافقة وزير التعليم على الإعلان عن شغل وظائف المرشحين للعمل رئيس و وكيل للجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025، سوف تعقد لجنة لمقابلة للمرشحين للوظيفتين المشار إليهما على النحو التالي :

- يوم الاحد 22 ديسمبر 2024 : جميع قطاعات التعليم الزراعي

- يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 : جميع قطاعات التعليم الصناعي

- يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 : جميع قطاعات التعليم التجاري

- يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024 قطاع مركزي ( تجاري - صناعي - فندقي - زراعي ).

ووضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط العمل لوظائف رئيس ووكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية، مشددة على أنه يجب الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة وأن يكون المرشح من العاملين بالتعليم الفنى وأن يكون كل من رئيس اللجنة أو وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين «معلم أول على الأقل والحصول على تقدير (ممتاز) بالنسبة للخاضعين للقانون 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية وتقدير (كفاء) للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية من السنتين الأخيرتين.

وتابعت الوزارة: يجب أن يكون لدى العضو المرشح خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة إشرافية داخل إحدى لجان الإدارة أو لجان النظام والمراقبة رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم (حجرة) ويجوز الاستثناء من هذا الشرط خلال لجنة المقابلات عند الحاجة وذلك لإعطاء الفرصة لاختيار الأفضل أن يكون لديه الإلمام الكافي بعلوم الحاسب الآلى وأن يتمتع بسمات الشخصية القيادية ومشهود له بالكفاءة وحسن الخلق وقوة الشخصية للنهوض بالعمل وألا يكون له أقارب من المتقدمين لأداء الامتحان حتى الدرجة الرابعة في ذات اللجنة والدرجة الثانية على مستوى الجمهورية في النوعية.