شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد امتحانات نصف العام.. يبدأ تقييم الطلاب الأسبوع المقبل حتى 23 يناير والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات نصف العام حيث يبدأ تقييم الطلاب بداية من الأسبوع المقبل فى المواد غير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع، على أن يستمر تقييم الطلاب فى امتحانات الترم الأول حتى 23 يناير المقبل ويحصل الطلاب على اجازات أثناء فترة التقييمات بسبب أعياد الإخوة المسيحيين، حيث وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بعدم عقد تقييمات أيام 6 و7 و8 و19 يناير 2025.

وبدأت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى إعلان جداول امتحانات نصف العام 2025، حيث تعتمد كل مديرية تعليمية الجداول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية أو جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025، بعد عرض المواعيد على المحافظ المختص على أن تشمل مواعيد تقييم الطلاب بالمواد الدراسية الأساسية خلال الفترة من 11 حتى 23 يناير المقبل، أما الفترة من الأسبوع المقبل يتم التقييم فى مواد الأنشطة وغير المضافة للمجموع والمستوى الرفيع لطلاب مدارس اللغات.