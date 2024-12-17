شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأوليمبية تهنئ الرئيس السيسى بفوزه بجائزة الإنجاز المتميز لعام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم المهندس ياسر إداريس رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية، خالص التهاني القلبية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد تكريم سيادته من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) برئاسة باتريس موتسيبي ومنح الرئيس السيسى أرفع جائزة للاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF وهى الجائزة المرموقة للإنجاز المتميز لعام 2024.

وتسلم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء الإثنين الجائزة نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد المهندس ياسر إدريس أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم بقوة الرياضة المصرية ويساهم بجهوده في الارتقاء بالرياضة المصرية والعربية والافريقية .

وأضاف المهندس ياسر إدريس أن الاتحاد الافريقي لمس الدور الحيوي لفخامة رئيس الجمهورية الذى يستحق أرفع الأوسمة تقديراً للجهود المتميزة لسيادته والمساهمه الواسعة في تطوير سيادته لنمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية من خلال تطوير البنية التحتية والمرافق المميزة لكرة القدم التي تم بناؤها في مصر، وساهمت بشكل كبير في التنمية ونمو كرة القدم في مصر والقارة الإفريقية.

كما يساهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الارتقاء بكافة الالعاب الاوليمبية وكذلك البارالمبية.