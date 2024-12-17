شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية توفر خدمة لغة الإشارة فى قداس عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل الكنيسة الأسقفية بالزمالك بعيد الميلاد المجيد مساء يوم 24 ديسمبر الجاى، وافتتحت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية احتفالات عيد الميلاد يوم السادس عشر من ديسمبر بحفل للترانيم على ضوء الشموع والذى تقيمه الكنيسة سنويًا قبيل الكريسماس وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية، حيث يبدأ الحفل فى تمام السابعة مساءًا داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وتوفر الكنيسة الأسقفية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

وذكرت الكنيسة الأسقفية، أن تلك الخدمة يقدمها رامز بخيت خادم الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية التي تعتبر أول الكنائس في مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.