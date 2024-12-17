شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء مسعد الششتاوى أحد أبطال حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

توفى اليوم الاثنين اللواء أركان حرب مسعد الششتاوى، أحد أبرز أبطال حرب أكتوبر.

و كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد كرم البطل الراحل اللواء مسعد الششتاوى منذ عدة شهور، وذلك فى حفل القوات المسلحة لتكريم أبطال و مصابي الحروب، حيث كان البطل الراحل من الأبطال الذين قدموا الكثير في حربي الاستنزاف و نصر أكتوبر العظيم.

يقول اللواء أركان حرب مسعد الششتاوي في أحد التسجيلات أنه ظهر يوم 9 مارس 1969، حدثت تراشقات نارية فجأة مع القوات الإسرائيلية، وشاءت إرادة الله أن تسقط قذيفة وتتطاير شظاياها ليستشهد الفريق عبدالمنعم رياض، مضيفا أن بعد استشهاد الفريق عبد المنعم رياض بعدة بأيام قليلة، نفذت القوات عملية ثأر مدبر، إذ نفذت المجموعة 39 قتال بقيادة المقدم إبراهيم الرفاعي عملية إغارة ودمرت الموقع وقتلت أكثر من 30 فردا ودمرت عددا كبيرا جدا من الدبابات الإسرائيلية وعادت بأسيرين اثنين.



