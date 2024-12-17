شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يلتقى عددًا من أهالى أطفيح لبحث احتياجات المركز والان مع تفاصيل الخبر

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة موسعة بمركز أطفيح، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد نائب المحافظ، كفر حلاوة بمدينة أطفيح سيرًا على الأقدام، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، مشددًا على استمرار رفع مستوى النظافة.

والتقى نائب محافظ الجيزة، عددًا من الأهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بالمركز، كما تابع ميدانيًا أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الإنترلوك لـ54 شارع بمدينة أطفيح، مشددًا على رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

واختتم نائب المحافظ، جولته الميدانية بتفقد أعمال تجارب التشغيل بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية الكداية، تمهيدًا لتشغيل خدمة الصرف الصحي للقرية.

رافق نائب المحافظ عز أمين رئيس مركز أطفيح، ونجلاء فتحي مدير عام الصرف الصحي بأطفيح، وأنور معوض مدير مشروعات مركز أطفيح بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسؤلي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.



جولة نائب محافظ الجيزة