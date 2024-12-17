شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز التنفيذى للوطنية للانتخابات يواصل جولاته الميدانية بمدارس الجيزة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، اليوم الاثنين، فعاليات اليوم الثالث من جولات الجهاز لمدارس محافظة الجيزة فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة التربية والتعليم لتفعيل برامج التوعية بأهمية المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية وتعزيز وعى الطلاب بمعنى الديمقراطية والانتخابات وجاءت فاعلية اليوم بمدرسة مصر للغات بالهرم .

وضم وفد الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بندارى الرئيس بمحكمة الاستئناف، مدير الجهاز التنفيذى بالهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار شادى رياض نائب مدير الجهاز التنفيذى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار شريف صديق الرئيس بمحكمة الاستئناف ونائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.

والتقى المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، بطلاب المدرسة حيث قام بشرح لهم كيفية إجراء الانتخابات والاستفتاءات فى مصر، حيث قام بإجراء تجربة حية للطلاب على التصويت فى الانتخابات، حيث تم إحضار ستائر وصناديق الاقتراع، بينما بدأ الطلاب فى الاقتراع ووضع بطاقات الاقتراع فى الصندوق بعد المرور بالإجراءات الخاصة بالتصويت.



































