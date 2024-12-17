شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أيام الإجازات الرسمية فى شهر يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل العديد من المواطنين عن مواعيد الإجازات فى شهر يناير المقبل، الذى يمثل بداية عام 2025، بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت الإجازات الأسبوعية.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز إجازات شهر يناير 2025 الرسمية:

- 7 يناير 2025 يوم الثلاثاء بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

- 25 يناير يوم السبت بمناسبة عيد الشرطة و ثورة 25 يناير.

إذ تبدأ أول إجازة رسمية يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير يوم سبت في العام الجديد وهو عطلة أسبوعية.