شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات في إطلاق نار داخل مدرسة فى ولاية ويسكونسن الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الشرطة الأمريكية بوقوع عدة إصابات، الاثنين، في حادث إطلاق نار بإحدى المدارس في ولاية ويسكونسن، فيما قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن "اطلع" على تفاصيل الحادث.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن حادث إطلاق النار وقع في مدرسة "أباندانت لايف كريستيان" وهي مؤسسة خاصة تدرس قرابة 400 طالب في مدينة ماديسون، عاصمة الولاية، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وأضافت شرطة ماديسون في بيان، أن القضية "لا تزال قيد التحقيق النشط والمستمر"، مشيرة إلى أنه سيتم إصدار المزيد من المعلومات فور توفرها.

وأغلقت الشرطة الطرق المحيطة بالمدرسة بعد ظهر الاثنين، وطالبت السكان بتجنب التواجد في المنطقة.

وأصبحت مسالة الحد من انتشار الأسلحة وسلامة المدارس من القضايا السياسية الرئيسية في الولايات المتحدة، إذ قفزت أعداد حوادث إطلاق النار في المدارس خلال السنوات الأخيرة. ووقع قرابة 320 حادث خلال العام الجاري، بحسب موقع متخصص في رصد حوادث إطلاق النار في المدارس.