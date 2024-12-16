شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية: يجب أن تكون علاقتنا بالله هى الأهم فى العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

شارك اليوم رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، موظفي الأبروشية في إحتفال نهاية العام، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقدم رئيس الأساقفة كلمة شكر لموظفي الأبروشية، مثمنًا جهودهم الكبيرة وتفانيهم على مدار عام كامل في إنجاح خدمة الكنيسة، ومؤكدًا على دورهم المهم في تطوير الخدمة من خلال ما قدموه من عمل مخلص للأبروشية.

وقال رئيس الأساقفة في عظته: ونحن نقترب من نهاية عام 2024، ما الذي تعلمناه في هذا العام؟ هل سنظل مشغولين كما كنا، أم سنجد طريقة نستغل بها وقتنا بشكل أفضل؟ هذه فرصة ذهبية لنقيم أحداث العام الماضي ونتأمل فيما قدمناه.

وأضاف رئيس الأساقفة: فعندما نقرر أن نستغل وقتنا بشكل أفضل فأول خطوة هي تحديد أولوياتنا، ولكن من المهم أن نسأل أنفسنا: "ما هو أهم شيء في حياتي؟" فيجب أن تكون علاقتنا بالله هي الأهم في العام الجديد، لأن عندما تكون علاقتنا بالله حقيقية، سنعطيه الأولوية في كل جوانب حياتنا.

واختتم رئيس الأساقفة عظته قائلاً: نحن نكرم الرب عندما نعمل بأمانة. فيقول الكتاب المقدس: "وَكُلُّ مَا فَعَلْتُمْ، فَاعْمَلُوا مِنَ الْقَلْبِ، كَمَا لِلرَّبِّ لَيْسَ لِلنَّاسِ،" (كو 3: 23). لذا يجب أن نجعل من العام الجديد فرصة حقيقية لنخدم الله بأعمالنا، ووقتنا، وكل قرار في حياتنا.