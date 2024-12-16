شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب لـ"نتنياهو": عدم إعادة الرهائن من غزة قبل 20 يناير سيجعل الأمر جحيما والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه "قال لنتنياهو إنه إذا لم يعد الرهائن إلى ديارهم بحلول العشرين من يناير فسيكون الأمر جحيما".



وقال في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: نعمل جاهدين من أجل إطلاق سراح المختطفين في غزة، وسأعمل منذ اليوم الأول في ولايتي لوقف جميع الحروب، وسنعمل على إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب الفظيعة في غزة".