شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار الإثنين، 16 ديسمبر 2024 05:50 م

نشرت الجريدة الرسمية قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بضم وزارة المالية وهيئة الرقابة الإدارية لعضوية اللجنة المشكلة لتولي الصرف من حساب إغاثة المضارين بمحافظة شمال سيناء. كما نشرت الجريدة قرار رئيس الوزراء، بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لانتخاب مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمهما بالبورصة المصرية.

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