شكرا لقرائتكم خبر عن لونا الشبل .. عودة اسم مستشارة بشار الأسد بعد سقوطه للساحة من جديد فما هو السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

لونا الشبل المستشارة في الرئاسية السورية، أعلن نظام بشار الأسد، وفاتها في 5يوليو 2024، بعد تعرضها لحادث سير على أحد الطرق المؤدية للعاصمة دمشق.

وعملت لونا الشبل خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية، ثم مستشارة خاصة في الرئاسة بعهد بشار الأسد.

وفي إعلان وفاة لونا الشبل ، قالت دمشق، إن "الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، حيث تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس، مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص".

عودة اسم لونا الشبل للتريند من جديد

وعاد اسم لونا الشبل للتريند من جديد بعد أن سقط نظام بشار الأسد في فجر الثامن من سبتمبر 2024، إثر تقدم قوات المعارضة السورية ووصولها إلى العاصمة وسيطرتها على كبريات المدن.

وكانت تقارير إعلامية مختلفة، تحدثت عن ما وصفته بشبهات تحيط بوفاة لونا الشبل، باعتبارها مستشارة الأسد المقربة، خاصة أنه تم إبعادها عن دائرته اللصيقة به، قبل أسابيع قليلة من الإعلان عن وفاتها بعد تعرضها لحادث سير.

ونشرت وسائل إعلام سورية، تقرير عن إشاعات حول حقيقة وفاتها أو اغتيال لونا الشبل عمدا حيث قالت إن سياراته تضررت بشكل "متعمد" أكثر من مرة، في الواقعة المشار إليها، وأن السيارة تعرضت لعملية صدم متكرر بعنف، ولم يكن مجرد حادث سير.

وكان المكتب السياسي والإعلامي بالرئاسة السورية أعلن لوكالة "سانا"، أن المستشارة الخاصة لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق، عصر يوم 2 يوليو 2024.

كما أضاف المكتب في توضيحه أن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار، مؤكداً أنها تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابتها إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى مستشفى "الشامي" أحد أشهر مشافي دمشق.

من هي لونا الشبل ؟

لونا الشبل هي إعلامية سورية ولدت في السويداء عام 1975. وهي تشغل منذ نوفمبر 2020 منصب "مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية" السورية.

والشبل حاصلة على ماجستير في الصحافة والإعلام وقد عملت في بداياتها في التلفزيون السوري ثم في قناة الجزيرة حتى 2010.

عقوبات أمريكية ضد لونا الشبل

احقاً ظهرت الشبل كعضو في الوفد الممثل للحكومة السورية في مؤتمر جنيف2 في يناير 2014.

وفي نوفمبر 2020 أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قراراً بتعيينها مستشارة خاصة في رئاسة الجمهورية.

كما أن لونا الشبل ضمن الأسماء التي فرضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات متصلة بسوريا.

على الصعيد الشخصي، تزوّجت الشبل مرتين، الأولى من الإعلامي اللبناني سامي كليب، وانفصلت عنه لتتزوج بعدها من عضو مجلس الشعب السوري السابق ورئيس اتحاد الطلبة في سوريا سابقاً عمار ساعاتي، أحد الوجوه البارزة في سوريا.