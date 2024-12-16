شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة لزائرى سوق اليوم الواحد: جايين نخدمكم ونرفع الأعباء عن كاهلكم والان مع تفاصيل الخبر

حرص المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على متابعة انتظام تشغيل سوق اليوم الواحد بحى العمرانية، والذي يخدم أحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة، للاطمئنان على توافر السلع والمنتجات الغذائية بالكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين المقبلين على خدمات السوق.

والتقى محافظ الجيزة، واستمع لآراء المترددين على السوق للاطمئنان على مستوى الأسعار وملائمة السلع والمنتجات المعروضة لاحتياجاتهم ونسب التخفيضات، مؤكدًا حرص الدولة وقيادتها على تلبية كافة متطلباتهم والدفع عن كاهلهم، مشيرًا بقوله "إحنا جايين علشان نخدمكم ونرفع الأعباء عن كاهلكم".

وشدد المحافظ، على رئيس مدينة الجيزة بالمتابعة والتنسيق مع رؤساء أحياء الهرم والعمرانية للنظر بعدد من شكاوى المواطنين الذين تصادف تواجدهم خلال مرور المحافظ على عدد من مشروعات التطوير صباح اليوم الإثنين.

محافظ الجيزة يتابع انتظام العمل بسوق اليوم الواحد



محافظ الجيزة يتفقد المنتجات بالسوق