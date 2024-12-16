شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف في السعودية بمرتبات 15 ألف ريال.. بادر قبل ساعات من غلق باب التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساعات قليلة تفصل الراغبين عن التقديم لـ وظائف شاغرة في السعودية، عن غلق وزارة العمل لباب التقدم لـ وظائف بمرتبات تصل إلى 15 ألف ريال شهريًا، مساء غد الثلاثاء، والتى كانت قد بدأت فى تلقى أوراق المتقدمين منذ 9 أيام، وذلك بعد إنتهاء الفترة المُحددة لذلك.

ويستعرض ”الخليج 365” فى هذا التقرير، كافة المعلومات الخاصة بتلك الوظائف، على النحو التالى: أولا: الوظائف المتاحة ومرتبات كل منهم

1- عدد 5 مهندسين مدنى، ويشترط للتقدم:-

- الحصول على بكالوريوس الهندسة المدنية ويُفضل ماجستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى، والبنية التحتية.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

2- عدد 5 مهندسين ميكانيكا، ويشترط للتقدم:-

- الحصول على بكالوريوس فى الميكانيكا، ويفضل ماجستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

3- عدد 5 مهندسين كهرباء، ويشترط للتقدم:-

- الحصول على بكالوريوس الهندسة الكهربائية، ويفضل ما جستير.

- خبرة من 5 إلى 15 سنة فى مشاريع معالجة مياه الصرف الصحى.

- تتراوح مرتباتهم من 7500 إلى 15 ألف ريال حسب الخبرة.

4- عدد 2 محاسبين "ذكور"، ويشترط للتقدم:-

- الحصول على بكالوريوس محاسبة أو مالية، أو إدارة أعمال.

- خبرة من 5 إلى 7 سنوات فى مشاريع البنية التحتية أو الخدمات العامة والمشاريع أو مجال ذات صلة.

- تتراوح مرتباتهم من 6000 إلى 10 آلاف ريال حسب الخبرة.

ثانيا: كيفية التقديم على فرص العمل

- خصصت وزارة العمل بريد إلكتروني: [email protected]، لإرسال طلبات التقدم للوظائف، وأكدت أن التقديم مجانى وبدون أى وسطاء، مما يعزز من الشفافية والمصداقية فى عملية التوظيف.

ثالثا: المستندات المطلوبة للتقديم

- السيرة الذاتية.

- جواز السفر "ساري".

- المؤهل.

- شهادة الخبرة "إن وجدت".

رابعا: مزايا تلك الوظائف

- علاوات على الأداء.

- توفير تذاكر الطيران.

- توفير سكن.

- توفير الإقامة داخل الموقع.

- توفير التأمين الصحى.

- إمكانية مد العقود.

- ضمان التسوية المالية فى حال انتهاء العقد أو نزول العامل إلى مصر.

- توفير فرص الترقية حسب الأداء.