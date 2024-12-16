شكرا لقرائتكم خبر عن سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية فى العمرانية يطرح لتر زيت الخليط بـ64 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

طرح سوق اليوم الواحد بشارع مترو الساقية في حي العمرانية بمحافظة الجيزة، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، عبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بسعر 64 جنيهًا، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.

وجاءت قائمة أسعار زيت الطعام داخل السوق على النحو الآتي: زيت الخليط زنة 800 مللي بـ50 جنيهًا، زيت الخليط زنة 900 مللي بـ57 جنيهًا، زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا، زيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه، زيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

ويوفر السوق، الذي افتتحته محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأسبوع الماضي، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وتخفيضات تصل لـ30%.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بتقديم كافة سبل الدعم لاستمرار انعقاد السوق بصورة منتظمة وتذليل كافة العقبات أمام الشركات والجهات المشاركة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه وإقبال المواطنين عليه، نظرًا لأهميته في إتاحة السلع الغذائية والخضروات والفواكه واللحوم بأسعار مناسبة لخدمة مواطني أحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة.

وتعد مبادرة سوق اليوم الواحد جزءًا من الجهود الحكومية، التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، إذ يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.