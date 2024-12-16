شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بمحافظة البحر الأحمر لعام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

حصل الخليج 365 على نتيجة حج الجمعيات بالبحر الأحمر لـ 2025، حيث أجرت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم مراسم قرعة حج الجمعيات الأهلية لمحافظة البحر الأحمر للعام 2025، وسط أجواء من الفرح والترقب، وذلك بمشاركة عدد كبير من المواطنين المتقدمين وسط تنظيم مميز يعكس حرص الوزارة على تحقيق الشفافية والنزاهة.

حضر الفعالية عبد المبدى احمد ممثل عن مديرية التضامن حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين الذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية، لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأكد محافظ البحر الاحمر أن المحافظة تولي أهمية كبيرة لتنظيم رحلات الحج بما يليق بالمواطنين، مشيرا إلى أن بعثة حج الجمعيات تتمتع بخدمات متميزة تشمل السكن المريح، الوجبات الصحية، ووسائل النقل الحديثة، مع الحرص على توفير مرشدين دينيين وإداريين لضمان أداء المناسك بسهولة ويسر.

وفي ختام القرعة، عمّت الفرحة قلوب الفائزين الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للوزارة والمحافظة والجمعيات الأهلية على جهودهم المبذولة في تنظيم هذه الرحلة المباركة، متمنين أن يوفقهم الله في أداء المناسك.



نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بمحافظة البحر الأحمر



نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية بمحافظة البحر الأحمر 2025