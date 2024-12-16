شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للإنتاج الحربى فى زيارة مفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية والان مع تفاصيل الخبر

استمرارا لسلسلة الجولات الميدانية المتواصلة لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي لمتابعة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة على أرض الواقع؛ قام المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بجولة مفاجئة لشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) إحدى القلاع الصناعية التابعة للإنتاج الحربي.

تواجد الوزير "محمد صلاح" بشركة حلوان للصناعات الهندسية في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة لمتابعة مدى الالتزام بتوقيتات بدء العمل و تنفيذ خطة الإنتاج اليومية .

واستهل الوزير الزيارة المفاجئة بالإطمئنان على جاهزية و الانتهاء من أعمال برج التهوية الذي يعمل على سحب الأتربة أثناء عملية صهر الحديد و كذلك تفقد خطوط الإنتاج بالشركة (مصنع 100 الحربي) و التي تساهم في تلبية احتياجات القوات المسلحة من المنتجات العسكرية ( من الأعيرة المختلفة للمدافع الثقيلة و المتوسطة، و كباري الاقتحام سريعة الإنشاء ، و الصلب المخصوص، و الصلب المدرع و الذي يعد منتجا استراتيجيا يمثل أساس صناعة المعدات القتالية و الدفاعية من مركبات مدرعة و دبابات) كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالشركة لتصنيع العديد من المنتجات الهندسية ( مثل ألواح الصلب المدرفلة على البارد و الساخن ، و عروق البيلت للحديد و الصلب، و بعض مكونات مصانع تحويل القمامة إلى سماد عضوي ، و خزانات المياه و الوقود المقاومة للصدأ) و التي يتم الاستعانة بها في العديد من المشروعات القومية و يتم تصنيعها و فقاً لأعلى معايير الجودة و أحدث تكنولوجيات التصنيع.

كما قام الوزير "محمد صلاح" خلال الجولة بالاطمئنان على مدى التزام العاملين بالشركة بتطبيق و اتباع إجراءات الأمن الصناعي و السلامة و الصحة المهنية خاصة ً في مواقع العمل ذات الطبيعة الخاصة و التي تتطلب العمل بها التعرض إلى درجات حرارة عالية و التعامل المباشر مع آلات و معدات معقدة لصهر و تشكيل المعادن المختلفة.

وخلال الجولة استمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس جهاد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية و أطقم العمل من بيانات متعلقة بآخر مستجدات المشروعات الجاري و المخطط تنفيذها، إلى جانب المعلومات الخاصة بمعدلات الإنتاج و حجم المبيعات خلال الفترة الماضية و خطط التطوير و التسويق وموقف توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للتشغيل.

كما حرص وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الجولة على الحديث مع العاملين بالشركة و الاستماع إلى مطالبهم، حيث قاموا بعرض عدد من المقترحات المتعلقة بعملية التصنيع و كيفية زيادة الإنتاج و تحسين الأداء ، مؤكدا لهم حرص الوزارة على تطوير العنصر البشري و خطوط الإنتاج بالشركات التابعة لتعمل وفق تكنولوجيات التصنيع الحديثة والبدء في خطوات جديدة لتعزيز القدرات التصنيعية لشركات الإنتاج الحربي ، مشددا على متابعة مستجدات المشروعات التي تم تنفيذها بمختلف الجهات التابعة و الانتهاء من تنفيذها في التوقيتات المحددة، وشدد الوزير على المتابعة المستمرة لسير العملية الإنتاجية بكافة الشركات و الوحدات، لتكوين رؤية واضحة لكل (شركة / وحدة) لتطويرها بما يلائم طبيعة عملها.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد شحاتة المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.