شكرا لقرائتكم خبر عن الحفل السنوي لكورال سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان بمناسبة عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

نظم كورال سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان، حفله السنوى، بقيادة الأب بطرس دانيال، والمايسترو ماجدولين ميشيل، بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة سان جوزيف للآباء الفرنسيسكان، لوسط البلد.

شارك فى الاحتفال عدد من مطارنة الكنيسة الكاثوليكية بمصر، والآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس، والشخصيات المختلفة.

وفي أمسية روحية وبأصوات ملائكية، قدم فريق كورال سان ﭼوزيف حفله السنوي، الذي يقيمه كل عام احتفالًا بميلاد السيد المسيح، حيث أهدى فريق الكورال والذي يضم سبعة وخمسين مرنمًا من الكبار، بجانب خمسة وثلاثين مرنمًا من الأطفال أربعة وعشرين ترنيمة وأنشودة للميلاد بعدّة لغات، بقيادة الأب بطرس دانيال، والمايسترو ماجدولين ميشيل، داعين الله أن يعمّ السلام والطمأنينة في جميع أنحاء العالم.

وشارك بالحضور ما يزيد عن ألفي مصري من المسلمين والمسيحيين، في روح واحدة وتناغم غير مسبوق داخل جدران كنيسة سان ﭼوزيف، بوسط البلد، بمشاركة وحضور العديد من رؤساء الطوائف الدينية، والسفراء، والفنانين، والسياسيين، والإعلاميين، والرياضيين، والشخصيات العامة.

وبدأت الاحتفالية التي قام بتقديمها الأب ممدوح شهاب، راعي الكنيسة بالوقوف دقيقة للصلاة، أعقبها تقديم مجموعة رائعة من الترانيم الميلادية.

وفي ختام الاحتفالية ونيابة عن الأب مراد مجلع، الرئيس الإقليمي للرهبان الفرنسيسكان بمصر، وجه الأب ممدوح شهاب الشكر للأب بطرس دانيال، والمايسترو ماجدولين ميشيل، وجميع أعضاء الكورال، على المجهود الكبير الذين بذلوه، لكي يخرج هذا الحفل بهذه الصورة المشرّفة، كما وجه الشكر لرجال الشرطة وجميع القائمين على اليوم الاحتفالي.