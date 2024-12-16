شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة بالجيزة تقدم نموذج محاكاة عملي لإخلاء الزلازل والحرائق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إنه تم تنفيذ سيناريو «محاكاة افتراضية» لإخلاء مدرسة هشام شتا الإعدادية بنات نتيجة حدوث زلزال واندلاع حريق بمعمل المدرسة، إذ جرى الإخلاء بسرعة كبيرة ووصلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية والهلال الأحمر في أسرع وقت.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للاستعداد والتعامل مع الأحداث والمواقف الطارئة وتدريب العاملين على السلوك الأمثل لمواجهة الأزمات «حال وقوعها»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وأكد محافظ الجيزة، أن التجربة شارك فيها هيئة الإسعاف والحماية المدنية والهلال الأحمر ومديريات التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي وغرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث، وذلك في ضوء الكتاب الدوري بشأن قيام أمانة شؤون إدارة الأزمات والكوارث برئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتنفيذ تدريب ميداني على سيناريو إخلاء مدرسة.

بدأ سيناريو تنفيذ التجربة مع تشغيل جرس الإنذار للتنبيه بحدوث حريق داخل معمل المدرسة حيث تم خروج الطلاب والمعلمين «حسب الخطة» في مكان التجمع عبر مخارج الطوارئ المعدة للإخلاء حيث نجحت خطة الإخلاء في وقت وجيز وتعاملت الإسعاف مع الاصابات وإسعاف 3 حالات إصابات طفيفة ( افتراضيًا ) نتيجة الاختناق ونقل الحالات إلى مستشفى أم المصريين وشهدت التجربة إستجابة سريعة من الجهات المشاركة في التعامل مع الحدث، مما كان له أكبر الأثر في نفوس جميع من شهد تلك التجربة توضح الكفاءة العالية التي تتعامل بها تلك الجهات في حال حدوث مثل هذه الأزمات.

وأكد محافظ الجيزة، أن التجربة تهدف إلى إجراء محاكاة حقيقية لأية أحداث أو مواقف طارئة ويتم تدريب الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية على كيفية التصرف السريع والمنظم في حالة الأزمات والكوارث وخطة الإخلاء السليم، حفاظًا على سلامة الطلاب بالإضافة إلى رفع الوعي لديهم بكيفية مواجهة الموقف بهدوء، ومنع التدافع والحفاظ على الأرواح والمنشآت، منوهًا إلى أن الاستعداد المسبق والتدريب الجيد يؤدي إلى حسن التعامل والحد من تداعيات أي أزمة حال وقوعها.

شهد تنفيذ تجربة الإخلاء السيد محمد نور الدين السكرتير العام، وعبد المعطي هاني شئون مجلس الوزراء، ومحمد صلاح من عمليات مجلس الوزراء، والسيد اللواء محمد سعيد وكيل إداره الحماية المدنية، وسعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، وإمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ونبيل غرباوي وكيل مديرية التضامن، والدكتور خالد الحداد مدير إدارة الطوارئ بمديريه الصحة بالجيزة.



تنفيذ سيناريو افتراضى لإخلاء المدرسة



تنفيذ سيناريو افتراضى لإخلاء مدرسة بالجيزة



تنفيذ سيناريو افتراضى لإخلاء مدرسة حال الطوارئ



تنفيذ سيناريو افتراضى لإخلاء مدرسة في حال الكوارث الطبيعية



تنفيذ سيناريو افتراضى لإخلاء مدرسة هشام شتا بالجيزة



تنفيذ سيناريو افتراضى لإخلاء مدرسة هشام شتا



تنفيذ سيناريو افتراضى لإخلاء مدرسة



تنفيذ سيناريو افتراضى للإخلاء



مدرسة هشام شتا