شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف: 40% من البالغين في مصر يعانون السمنة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة عن سلسلة من العادات الخاطئة التى يجب تجنبها للحماية من السمنة وزيادة الوزن.

وقالت: يجب تناول وجبات غير متوازنة مليئة بـ الدهون، السعرات الحرارية، السكريات وتجنب شرب المشروبات السكرية عالية السعرات الحرارية قليلة القيمة الغذائية فضلا عن التوقف عن تناول الطعام في أوقات متأخرة قبل النوم.

وتابعت وزارة الصحة أنه يجب تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة مشيرة الي أن قلة ممارسة النشاط البدني تسبب زيادة في الوزن.

ونصحت بتجنب تناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب مشيرة إلي أن قلة النوم يمكن أن تزيد من الشهية.

وشهدت مصر السنوات الأخيرة ارتفاع في معدلات السمنة خاصة لدى البالغين حيث بلغت %40 وفقا للمسح الذي تم إجراؤه من خلال مبادرة 100 مليون صحة.