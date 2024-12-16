شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: تخفيض خدمات التسوية بالليزر وحرث التربة 25٪ والان مع تفاصيل الخبر

تفقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جمعيتى البغدادى ومنشأة العمارى، بمحافظة الأقصر، ضمن الزيارة التي يقوم بها للمحافظة، لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها.

واطلع وزير الزراعة على أنشطة الجمعيتين، وموقف الأسمدة، والمخازن وتوزيعها على المزارعين، ووصول الحصص اللازمة للجمعيات، فضلا عن تنفيذ أعمال الحصر للزراعات.

كما عقد فاروق لقاء مفتوحا من المزارعين بالجمعيتين، للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم، والتوجيه بحلها على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين ودعمهم.

وشدد الوزير على وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، وأن تصل الأسمدة للمزارع الفعلي للأرض، فضلا عن تنفيذ أعمال الحصر للمحاصيل على أرض الواقع، وضبط عمليات صرف الأسمدة، والمرور الدوري على الحقول والزراعات.

ووجه وزير الزراعة، الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، بتخفيض قيمة خدمات الحرث تحت التربة والتسوية بالليزر وغيرها من الخدمات، بنسبة 25٪، لمزارعي منشأة الغماري، تنفيذا لمطلبهم، فضلا عن تشجيعهم على اتباع الممارسات الزراعية الحديثة والجيدة.

وأشار "فاروق" إلى سرعة إنجاز عمليات تطوير وتحديث الجمعيات الزراعية، وتعميق دورها لخدمة المزارعين، وتقديم خدمات تليق بهم، وتوفير كافة مستلزمات الانتاج، وتقديم الدعم الحقيقي إلى الفلاح.

وقال فاروق، إن هناك اهتمام خاص بتطوير الإرشاد الزراعي، وتحديثه، ودعم جهود الوصول إلى المزارعين وتوعيتهم، ونشر التوصيات والممارسات الحديثة والجيدة، وتقديم كافة أشكال الدعم الفني، لافتًا إلى أنه يتم حاليا تطوير خدمات الإرشاد الزراعى، لمواكبة التطور التكنولوجى السريع، من خلال تطبيقات التليفون المحمول ووسائل التواصل الاجتماعى.

وأشار الوزير إلى أنه تم تطوير المراكز الإرشادية بالقرى في جميع المحافظات، فضلا عن المراكز التي تم إنشاؤها ضمن قرى مبادرة حياه كريمة، وتم تأسيسها لتقديم كافة الخدمات الفنية اللازمة للمزارعين، فضلا عن توعيتهم وإرشادهم.

وقال فاروق: "نحن مستمرون في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين"، لافتا إلى ضرورة الاستفادة من المبادرات التي تقدمها الدولة من خلال البنك المركزي المصري، وينفذها البنك الزراعي المصري لتمويل صغار المزارعين، ومشروعاتهم الصغيره، لتحسين مستوى دخولهم.

وقال فاروق إنه من المقرر أن يخرج قريبا صندوق التكافل الزراعي إلى حيز التنفيذ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وذلك بسرعة الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية له، لحماية المزارعين، وتعويضهم عن أية خسائر، عن زراعتهم، نتيجة عن التغيرات المناخية أو غيرها، من أضرار ومخاطر.

كما أطلق وزير الزراعة وجان بيير دومارجورى، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر، نموذج لمشروع دعم صغار المزارعين، والخاص بالتمويل الاستراتيجي المبتكر للاستثمارات ذات الأثر والذي ينفذ تحت رعاية البنك المركزي المصري، والمتمثل في نموذج لتوحيد الحيازات لزراعة محصول القصب باستخدام الطاقة الشمسية على مساحة إجمالية 50 فدان لصالح 80 مزارع.

واستمع وزير الزراعة على هامش الاطلاق إلى عدد من المزارعين المستفيدين من المشروع، من محافظات الاقصر، اسيوط، وقنا، حيث يهدف المشروع إلى رفع مستوى معيشة صغار المزارعين اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال الاستغلال الأمثل للموارد بالإضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وتثقيفها ماليًا، الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته.

من جهته تقدم "جان بئر" بالشكر إلى وزير الزراعة، لجهوده من أجل إنجاح هذا المشروع، مؤكدا على أهمية الدور الذى تقوم به وزارة الزراعة، من أجل تحقيق التنمية، بمشروعات حقيقية جادة يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار إلى أهمية التعاون بين برنامج الغذاء العالمي، والوزارة، وما تم تحقيقه من جهود مشتركة، ساهمت في رفع مستوى معيشة المزارعين، وخاصة في صعيد مصر والمناطق الريفية.

وتم توقيع الاتفاقية التشغيلية لمشروع دعم صغار المزارعين، في مرحلته الثانية، والخاص بالتمويل الاستراتيجي المبتكر للاستثمارات ذات الأثر والذي ينفذ تحت رعاية البنك المركزي المصري، في 24 سبتمبر الماضي، بالتعاون بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تحت رعاية البنك المركزي، وبمشاركة بنوك: الزراعي المصري والأهلي المصري، ومصر، والإسكندرية، وأبو ظبي الوطني، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولي 2020-2022.