شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: فتح المجال للسيدات للمشاركة فى الإشراف على حج الجمعيات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لـ وزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، أنه سيتم فتح باب العمرة بعد انتهاء موسم الحج، مشيرًا إلى أنها خطوة غير مسبوقة قامت بها المؤسسة هذا العام، حيث حصلت على موافقة مجلس الأمناء بهدف تنفيذ رحلات العمرة لأعضاء الجمعيات الراغبين على مدار العام تحت إشراف وزارة السياحة المصرية.

وأكد "عبدالموجود" أن المؤسسة قررت شراء شركة سياحة امتثالاً لقانون العمرة رقم 72، الذي ينص على أن تنفيذ برامج العمرة داخل مصر يقتصر على شركات السياحة، لافتا إلى أن هذه الشركة ستلتزم بكل تعليمات وزارة السياحة من حيث التدريب والأسعار، مع الحرص على تقديم رحلات بأسعار تنافسية لأعضاء الجمعيات كما أن التخطيط لبرامج العمرة من خلال الشركة الجديدة سيبدأ من الموسم القادم، حيث ستستمر الشركة الحالية في تقديم خدماتها لحين انتهاء الموسم الحالي.

وأشار إلى أن وزارة التضامن أصدرت قرارًا يهدف إلى تحسين نسبة تمثيل السيدات في منظومة الإشراف على الحج والعمرة، حيث تقرر السماح بنسبة تمثيل تصل إلى 40% للمشرفين الجدد، مع فتح المجال للسيدات بشكل أوسع عبر تعديل العمر الزمني المحدد للمشرفين كما ، أن العمر المطلوب أصبح يتراوح بين 30 و50 عامًا بدلاً من تقييده عند 45 عامًا، مما يتيح فرصة أكبر للسيدات للتقدم لهذه المهام، وضمان زيادة نسبة تمثيلهن بشكل فعّال.

وأكد أن الاختبارات التي سيخضع لها المشرفون، سواء كانت شفهية أو تحليلية، ستجرى دون تمييز بين الرجال والسيدات، والعبرة الوحيدة ستكون بالكفاءة والحصول على أعلى الدرجات في هذه الاختبارات و أن التوجه نحو زيادة نسبة المشرفات السيدات يأتي كضرورة لضمان متابعة الحاجات في غرفهن وفي المشاعر المقدسة، بما يتوافق مع احتياجاتهن الخاصة.

وفيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، قال إن الأمور ستحسم بشكل نهائي خلال شهر يناير المقبل، مع الاستعداد لإجراء أي تعديلات لازمة قبل موسم الحج بمدة قد تصل إلى 20 يوما.



وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج قد شهدت إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446هـ - 2025م، وذلك بحضور الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج ، والنائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.