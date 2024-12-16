شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم توجه بإعداد ملف خاص بكل طالب من ذوى الإعاقة بنظام الدمج والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن نظام الدمج التعليمي للعام الدراسي 2025/2024 بالصف الأول رياض أطفال، والصف الأول الابتدائي، موضحة أنه في إطار رعاية الطلاب من ذوي الإعاقة المقيدين بنظام الدمج التعليمي للعام الدراسي 2024/2025 (بالصف الأول رياض أطفال، والصف الأول الابتدائي، يرجي التوجيه لكافة المدارس الملتحق بها طلاب من ذوي الإعاقة بنظام الدمج إعداد ملف خاص بكل طالب.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، يتم أرفاق به ( كافة التقارير الطبية والاختبارات النفسية الخاصة به قرار الدمج الصادر من إدارة التربية الخاصة بالمديرية - التاريخ المرضي للطفل إن وجد - ما يقدم للطفل من برامج علاجية والخطة التربوية الفردية (علماً بانه سوف يتم متابعة تنفيذ ذلك.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت على أن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي ستكون على غرار التقييمات الشهرية التي يتم عقدها للطلاب بالمدارس، حيث يكون بها نسبة أسئلة شفوية وأسئلة أخري يقوم الطالب بحلها علي السبورة، فضلا عن تقييمات تحريرية لقدرته على القراءة والكتابة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم ، أن التقييمات مهمة للطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي لتحديد مستواهم في القراءة والكتابة، والتحصيل الدراسي للفصل الدراسي الأول موضحة ان نتيجة الصف الأول والثاني الابتدائي يجب علي التلميذ أن يجتاز التقييم المبدئي والنهائي ويحقق نسبة حضور 60% من اجمالي أيام الفصل الدراسي الأول والثاني ، وفي حالة عدم اجتياز التقييم أو عدم تحقيق نسبة الحضور لا يتم تصعيده الي الصف الأعلى الا بعد اجتياز البرنامج العلاجي في فترة الاجازة الصيفية ولمدة ثلاث شهور ويقوم بإعداد البرنامج موجه الصفوف الأولى.