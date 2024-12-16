شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية لمكافحة الفساد تنظم ندوات توعوية بالمحافظات والجامعات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نظمت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية ندوات بالمحافظات والجامعات، للتوعية بسبل الوقاية من الفساد ومكافحته ونشر قيم النزاهة والشفافية.

يأتى ذلك في إطار الفعاليات المقامة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذى يتم الاحتفال به دولياً هذا العام تحت شعار "شباب ضد الفساد ".