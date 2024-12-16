شكرا لقرائتكم خبر عن 5500 فرصة عمل في ملتقى توظيف بمحافظة القليوبية والرواتب مجزية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة العمل، حصادا لأنشطة مديريات العمل بالمحافظات، فى إطار مشاركتهم فى المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء إنسان، حيث تضمنت:-

1- القليوبية:

افتتح أيمن عطية محافظ القليوبية، بحضور إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية، وفوزي صابر وكيل المديرية، والذي نظمته المديرية بحضور عدد( 56) شركة ومصنع من القطاع الخاص ، وفر عدد (5500) فرصة عمل للشباب من الجنسين ولذوي الإعاقة للعمل بتلك المنشآت، وأوضحت ايمان السيد "مديرة مديرية العمل بمحافظة القليوبية" فى تقريرها للوزارة ، ان تلك المشاركة تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران لمديريات العمل بالمحافظات، بتكثيف الجهود ، والتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأضافت مديرة المديرية أنه جرى تفقد جميع اقسام الملتقى للتعرف على فرص العمل المتاحة ، والتشديد على المصداقية والشفافية في عرض فرص العمل ، كما سيتم متابعة الوظائف للتأكد من اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة من عقود عمل وحد أدنى للأجور كما حرصت سيادتها برفقة وكيل المديرية على التحدث مع الشباب المتواجد داخل الملتقى ومطالبتهم بالاستعداد المُستمر لوظائف المستقبل ، وتحديد المِهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلًا ، وتنمية مهاراتهم عليها.

2- الوادي الجديد :

بدأت مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، برنامج التدريب المهنى المجاني لعدد 10 متدربات ، على مهنة التفصيل والخياطة ، بالوحدة المتنقله بقرى غرب الموهوب بالداخلة ضمن قرى حياة كريمة، ، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وفي ذات السياق قامت المديرية بزيارة لمركز التدريب المهني بالخارجة لمتابعة الدورات التدريبية المنفذة بالمركز لعدد 2 دورة تدريبية ،على مهنة التبريد والتكييف، لتأهيل الشباب من الجنسين للدخول في سوق العمل وتشجيعا لاقامة مشروعات صغيرة ويحث المتدربين علي الاستفاده الكامله من التدريب لصقل مهاراتهم ، صرح بذلك أحمد طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد .

3- مديرية عمل بورسعيد :

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ،ندوة توعية عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق، وتكريمات للنماذج المشرفة من متحدي الاعاقة بالمنشآت، وتم تكريم 10 من ذوي الهمم من شركات القطاع الخاص، أثبتوا كفائتهم وتحدوا اعاقتهم ، وأصبحوا نماذج مشرفة في أماكن عملهم وتم اختيارهم من الشركات التي يعملون بها لتكريمهم تقديرا لجهودهم في الإنتاج و مشاركتهم في التنمية.

كما تم توقيع عدد 17 عقد عمل لذوي الهمم وتم توقيع العقود من قبل شركة للمقاولات،و مدرسة دولية ،ذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لمتحدي الاعاقة ، كما تم تكريم نفين لوقا متياس من متحدي الاعاقة ومفتشة مكتب بورسعيد بمديرية العمل كنموذج مشرف في الاجتهاد والاخلاص في العمل ، صرح بذلك عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد.

5-مديرية العمل بأسوان :

شاركت مديرية العمل باسوان، في ملتقي كلية علوم الرياضة لتوظيف الخريجين، بجامعة أسوان وذلك تحت رعاية تحت مع أسماعيل كمال محافظ اسوان وتنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وشارك في الملتقى أكثر من 200 مشارك من طلبة الجامعة والخريجين، في توفير فرص العمل المتاحة بمحافظة أسوان وربط بيانات راغبي العمل من الخريجين بمتطلبات سوق العمل والعمل مستقبلا علي تلبيتها من خلال تدريب وتأهيل الشباب للوظائف المطلوبة، صرحت بذلك ليلي عطالله إسماعيل مدير مديرية العمل باسوان .

6-مديرية عمل بورسعيد :

اختتمت محافظة بورسعيد برنامج التدريب على مهنة التفصيل والخياطة المجانى بمركز التدريب المهني بمديرية العمل ببورسعيد، وكما انعقدت ورشة التدريب لتقييم منتجات ورشتى التفصيل والخياطة بالمركز الثابت بمديرية العمل ببورسعيد، والوحدة المتنقلة بجراج حى الضواحى، لعدد 32 متدربة قاموا بتنفيذ ملابس مصممة بشكل مبسط وغير مكلف، ذللك بعد انتهاء الدورات التدريبية والتى يتم تنفيذها طبقا" لنظام الساعات المعتمدة، ، صرح بذلك عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد.