شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأسبوع القادم حتى يوم السبت 21-12-2024.. الصغرى 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت - مرام محمد الإثنين، 16 ديسمبر 2024 01:59 م

كشفت خريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة من الإثنين 16 ديسمبر 2024 إلى السبت 21 ديسمبر 2024، وذلك على النحو التالي: الإثنين 16 ديسمبر الإثنين 16 ديسمبر - القاهرة والوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة. - السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة. - شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 07 درجات. - جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات. الثلاثاء 17 ديسمبر الثلاثاء 17 ديسمبر - القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة. - السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجة. - شمال الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 08 درجات. - جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة. الأربعاء 18 ديسمبر الأربعاء 18 ديسمبر - القاهرة والوجه البحري العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة. - السواحل الشمالية العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة. - شمال الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 06 درجات. - جنوب الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات. الخميس 19 ديسمبر الخميس 19 ديسمبر - القاهرة والوجه البحري العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات. - السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات. - شمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجات. - جنوب الصعيد العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات. الجمعة 20 ديسمبر الجمعة 20 ديسمبر - القاهرة والوجه البحري العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات. - السواحل الشمالية العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات. - شمال الصعيد العظمى 18 درجة والصغرى 05 درجات. - جنوب الصعيد العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات. السبت 21 ديسمبر 2024 السبت 21 ديسمبر 2024 - القاهرة والوجه البحري العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات. - السواحل الشمالية العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات. - شمال الصعيد العظمى 21 درجة والصغرى 05 درجات. - جنوب الصعيد العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات.

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