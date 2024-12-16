شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا 17-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس التي عقدت اليوم الاثنين، على أن تعقد الجلسة العامة المقبلة غدا الثلاثاء.

يأتي ذلك بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، في مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة.

ويأتي مشروع القانون في ضوء مواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية، ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، بالإضافة إلى مواصلة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.