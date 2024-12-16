شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت مصر، مملكة البحرين الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة - عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" اليوم الاثنين، " نتطلع دومًا لتعزيز علاقات الأخوة وأواصر التعاون الممتدة مع الحكومة والشعب البحريني الشقيق، والتي تستند إلى روابط تاريخية عميقة بين البلدين الشقيقين".