أخبار مصر

مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت مصر، مملكة البحرين الشقيقة قيادة وحكومة وشعبًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة - عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" اليوم الاثنين، " نتطلع دومًا لتعزيز علاقات الأخوة وأواصر التعاون الممتدة مع الحكومة والشعب البحريني الشقيق، والتي تستند إلى روابط تاريخية عميقة بين البلدين الشقيقين".

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements