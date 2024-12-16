شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مجمع صناعى ببرج العرب بالتعاون مع فرنسا لتوطين صناعات السكك الحديدية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنه جار العمل على إنشاء مجمع صناعي ضخم على مساحة 66 فدانا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، بالتعاون مع فرنسا، وذلك من خلال شركة الستوم الفرنسية.

وأضاف "الوزير"، أن المجمع يضم مصنعين، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية " إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية……الخ "، والثاني لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة" مترو – ترام LRT- – مونوريل – قطار سريع …الخ "، وجارى إنهاء إجراءات التعاقد الخاص بأرض المشروع بين شركة الستوم الفرنسية والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة .

وأكد الوزير على أهمية المشروع الضخم الذي سيساهم في تلبية إحتياجات السوق المحلي، والانطلاق إلى التصدير لدول الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى أنه سيوفر الآلاف من فرص العمل كما أنه يأتي في إطار توطين مختلف الصناعات في مصر ومنها صناعة الوحدات المتحركة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، لافتا إلي أنه كما قامت فرنسا بإنشاء أول مترو في مصر فان من الموضوعات الهامة إنشاء مصنع لإنتاج الوحدات المتحركة بالتعاون مع الجانب الفرنسى ونقل الخبرة وتعليم المهندسين والفنيين المصريين في هذا المجال، وذلك في إطار خطة الوزارة للنهوض بقطاع الصناعة المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.