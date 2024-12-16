شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة سقوط الأمطار الثلاثاء 17-12-2024.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة الأيام المقبلة، وفقًا لما أعلنه كشفه الأخير لخريطة التنبؤات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الإثنين 16 ديسمبر 2024 إلى السبت 21 ديسمبر 2024، موضحة الأماكن المتوقعة لسقوط الأمطار، على النحو التالي:-

الثلاثاء 17 ديسمبر والأربعاء 18 ديسمبر 2024

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الخميس 19 ديسمبر والجمعة 20 ديسمبر 2024

- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

السبت 21 ديسمبر 2024

- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12.